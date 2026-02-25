"إنه لاعبٌ قيّمٌ بالنسبة لنا" - مدرب غلطة سراي يُشيد بأوسيمين قبل مباراة الإياب مع يوفنتوس

أكد أوكان بوروك، مدرب غلطة سراي، مجدداً على أهمية فيكتور أوسيمين لفريقه، بحسب التقارير. Completesports.com.

سيواجه الفريق الأصفر والأحمر فريق يوفنتوس في مباراة الإياب من تصفيات دوري أبطال أوروبا في تورينو يوم الأربعاء (اليوم).

قدّم أوسيمين تمريرتين حاسمتين في مباراة الذهاب التي فاز بها غلطة سراي بنتيجة 5-2.

سيقود اللاعب الدولي النيجيري هجوم غلطة سراي مرة أخرى بعد تعافيه من مشكلة طفيفة في الركبة.

بوروك يشيد بأوسيمين

قال بوروك إن وجود أوسيمين سيكون أمراً حيوياً لأبطال الدوري التركي الممتاز ضد يوفنتوس.

"أوسيمين لاعب قيّم بالنسبة لنا. من المهم أن يلعب ليس فقط كمهاجم، بل كلاعب فريق. إنه دائماً ما يرفع معنويات الفريق"، هكذا قال بوروك.

"لم يسجل في المباراة الأولى، لكن كان له تأثير كبير على الأهداف الثلاثة جميعها."

"كانت سارة أفضل لاعبة في المباراة، لكن فيكتور كان أيضاً أحد نجومها. ومثل باريش، كان من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في المباراة الأولى."

"لدي لاعبون يلعبون من أجل الفريق."

بوروك يتحدث عن لياقة المهاجم

غاب أوسيمين عن رحلة غلطة سراي إلى قونيا سبور في نهاية الأسبوع الماضي بسبب إصابة طفيفة في الركبة.

لكن بوروك أكد أن المهاجم متاح للاختيار.

"تدرب أوسيمين معنا خلال اليومين الماضيين. إنه في حالة تسمح له باللعب"، هذا ما كشفه بوروك.

بقلم أديبوي أموسو



