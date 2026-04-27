«إنه لاعب مهم للغاية» - بوروك يشيد بتأثير أوسيمين في غلطة سراي

أشاد أوكان بوروك، مدرب غلطة سراي، بتأثير فيكتور أوسيمين، قائلاً إن المهاجم يرفع مستوى من حوله.

عاد أوسيمين إلى التشكيلة الأساسية لفريق الأصفر والأحمر يوم الأحد ضد فنربخشة بعد تعافيه من إصابة تعرض لها الشهر الماضي.

أحدث المهاجم النيجيري تأثيراً فورياً، حيث افتتح التسجيل في فوز ساحق بنتيجة 3-0 في ملعب رامز بارك.

وكاد أن يسجل هدفاً ثانياً في بداية الشوط الثاني، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً الآن 20 هدفاً في جميع المسابقات مع غلطة سراي هذا الموسم، مما يؤكد أهميته للفريق.

بوروك يثني على أوسيمين

أكد بوروك على قيمة أوسيمين، واصفاً إياه بأنه شخصية رئيسية يعزز وجودها الفريق بشكل كبير.

"أوسيمين لاعب قيّم ومهم بالنسبة لنا. إنه شخصية ترفع من مستوى أداء زملائه في الفريق"، هكذا قال بوروك بعد المباراة.

"اليوم كانت مباراته السابعة عشرة في التشكيلة الأساسية في الدوري. لم يلعب تقريباً نصف المباريات."

"كان أداء الجميع جيداً في المباراة، لكن أوسيمين ويونس قدّما أداءً مميزاً للغاية. أود اختيارهما كأفضل رجلين في المباراة."

بقلم أديبوي أموسو






