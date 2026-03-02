إنه يتمتع بقوة بدنية هائلة ويستطيع تسجيل الأهداف – أزبيليكويتا يشيد بأدامز

كشف سيزار أزبيليكويتا، مدافع إشبيلية، أن مهاجم منتخب نيجيريا أكور أدامز يتمتع بقوة بدنية كبيرة ويمكنه تسجيل الأهداف في أي وقت.



يذكر أن اللاعب الدولي النيجيري كان مشاركاً في مباراة إشبيلية التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام ريال بيتيس في نهاية الأسبوع.



في دردشة مع تلفزيون رياضيأشاد أزبيليكويتا ببراعة أدامز في تسجيل الأهداف وقوته البدنية بالكرة.

اقرأ أيضا:إيوبي: فولهام عازم على ضمان التأهل الأوروبي



"مهم جداً. إنه لاعب قوي بدنياً، ويستطيع تسجيل الأهداف، ويقوم بتحركات جيدة."



من المؤسف أنه لم يسجل، فهو يستحق ذلك بعد كل ما قدمه في المباريات، حيث بذل جهداً كبيراً من البداية إلى النهاية. لقد قام بعمل رائع. هو وأليكسيس وإسحاق، المهاجمون الثلاثة الذين لعبوا اليوم، بذلوا جهداً كبيراً من أجل الفريق.



"لقد سجلوا هدفين وكادوا أن يسجلوا الثالث. لذا، من المؤسف أن يخسر أكور، لكنني آمل أن يشعر بالفخر بجهوده، وأنا متأكد من أن الأهداف ستأتي عاجلاً وليس آجلاً."



