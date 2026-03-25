هوجلوند يوجه انتقادات لاذعة لأموريم بسبب رحيله عن مانشستر يونايتد

يعتقد راسموس هوجلوند أنه لم يكن مرغوبًا فيه من قبل روبن أموريم في مانشستر يونايتد ويدعي أنه "تم وضعه في نوع من الصندوق" خلال نهاية فترة وجوده في أولد ترافورد.

انضم هوجلوند إلى مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه إسترليني قادماً من أتالانتا في عام 2023 وسجل 16 هدفاً في موسمه الأول في إنجلترا.

ومع ذلك، عانى اللاعب الدولي الدنماركي من أجل التحسن في موسمه الثاني في أولد ترافورد، حيث سجل 10 أهداف فقط في 52 مباراة.

سُمح لهويلوند بالانضمام إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل في سبتمبر الماضي، وسيقوم نادي الدوري الإيطالي بجعل الانتقال دائمًا مقابل 38 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف إذا ضمنوا التأهل لدوري أبطال أوروبا.

لقد تألق اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تحت قيادة أنطونيو كونتي، حيث سجل 14 هدفًا في 37 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ويصر على أن ثقة مدرب نابولي كانت قرارًا رئيسيًا وراء عودته إلى الدوري الإيطالي.

قال هوجلوند في مقابلة مع قناة TV2: "لقد حصلت على ما أردت من خلال انتقالي".

"لدي فريق يؤمن بي كثيراً. نادٍ يؤمن بي كثيراً. مدير رياضي، ورئيس، ومدرب يريدونني."

ويعتقد هوجلوند أيضاً أن مستقبله الكئيب في يونايتد أصبح واضحاً بعد أن استبعده أموريم من مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال في أغسطس.

قال هوجلوند: "لقد وُضعت في موقف صعب في مانشستر في النهاية. كنت أعلم أنه لن يكون هناك الكثير من كرة القدم بالنسبة لي إذا استمر الوضع على هذا النحو".

"كنت سعيداً باللعب في مانشستر. أعلم أنه، وخاصة في الدنمارك، تشكلت صورة إعلامية مفادها أن الأمر برمته كان سيئاً ومريعاً، وأنني لعبت بشكل سيء للغاية، لكنني لا أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة."



