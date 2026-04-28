يستحق هوجلوند فرصة أخرى في مان يونايتد – أوين

أعرب مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين عن دعمه القوي لراسموس هويلوند لتحقيق النجاح في أولد ترافورد، على الرغم من أن اللاعب الدنماركي مر بفترة صعبة وغير متسقة.



عانى هوجلوند من أجل ترك بصمة في مانشستر يونايتد بعد انتقاله بمبلغ كبير من أتالانتا في صيف عام 2023.



على الرغم من عدم وجود اتساق، فقد أكد أوين أن هويلوند أظهر إمكانات كبيرة ويمكن أن يكون "لاعبًا رائعًا" مع الدعم المناسب.



لا يهمني من تلعب به في خط الهجوم، فمن الصعب جداً الحكم عندما لا يكون الفريق فعالاً. المهاجمون هم الحلقة الأخيرة في السلسلة، وإذا انقطعت السلسلة، يصبح الأمر بلا جدوى من نواحٍ عديدة.

أودّ حقًا رؤية هوجلوند ومعرفة ما يمكنه فعله الآن. لقد لعب في فريق مانشستر يونايتد الذي كان يعاني من التفكك، ولم يكن لديه أي روابط قوية، وكان أداؤه سيئًا. من يستطيع الجزم بأنه ليس لاعبًا جيدًا؟ إنه يقدم أداءً رائعًا في إيطاليا الآن.



"سيسكو... كان من الصعب الحكم عليه، لكن الآن وقد أصبح هذا التناغم بين جميع أعضاء الفريق فعالاً، نرى نوعاً مختلفاً من اللاعبين. أتساءل فقط عن حجم الهدر الذي حدث لسنوات عديدة."



"يقول الجميع إن عمليات الشراء كانت سيئة، وقد يكون هذا صحيحاً، ولكن في بعض الأحيان قد لا يحصلون على فرصة عادلة لأنهم لا يحصلون على الخدمة."

