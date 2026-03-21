كيف طردني لاعب سابق في منتخب نيجيريا من غرفته خلال أول استدعاء لي للمنتخب

روى فيكتور أوسيمين، نجم مهاجم غلطة سراي، كيف طرده لاعب كبير من منتخب نيجيريا خلال أول استدعاء له إلى معسكر المنتخب الوطني.

كشف أوسيمين عن الحادثة في محادثة مع كارتر إيفي خلال جلسة بث مباشر صباح يوم السبت.

وبحسب أوسيمين، فإن اللاعب، الذي لم يذكر اسمه، كان زميلاً في السكن مع كيليتشي إيهيناتشو.

"عندما جئت، قابلت إيهيناتشو. وقلت له: 'آه، انظر إلي، سأحمل حذائك'."

فقال لي إنه يجب أن آتي إلى غرفته، فأعطاني رقم غرفته،" قال أوسيمين.

"عندما وصلت إلى غرفته - لا أريد حتى ذكر اسمه - كان لديه زميل في الغرفة. وعندما طرقت الباب، فتحه زميله. ثم طردني من الغرفة."

لكن أوسيمين أوضح كيف تدخل إيهيناتشو وواجه اللاعب.

"ظهر إيهيناتشو وكان غاضباً منه، قائلاً: "أرأيت أن شخصاً ما جاء لرؤيتي في غرفتي وأنت تطرده منها؟" فأخذ إيهيناتشو يدي وأخذني إلى الداخل."



