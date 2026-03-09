كيف أوقف لابورتا عودة ميسي إلى برشلونة؟ - تشافي

كشف لاعب خط وسط برشلونة الأسطوري تشافي هيرنانديز كيف منع الرئيس السابق خوان لابورتا ليونيل ميسي من العودة إلى العملاق الكتالوني.

بعد فترة ناجحة قضاها في برشلونة، غادر ميسي النادي لينضم إلى باريس سان جيرمان.

لكن كانت هناك أحاديث عن احتمال عودة ميسي إلى برشلونة، لكن تشافي كشف أن الخوف من حرب الأجور أوقف عملية الانتقال.

"كانت عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة صفقة محسومة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم. لقد تم الأمر"، هكذا صرّح تشافي لصحيفة فانغوارديا (عبر فابريزيو رومانو).

"لقد حصلنا أيضاً على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني، وكان ميسي يريد العودة... لكن لابورتا أوقف عملية التوقيع".

"قال لي لابورتا إنه إذا عاد ليو، فستكون هناك حرب أجور، وهو لا يستطيع تحمل ذلك."

استمتع ميسي بفترة حافلة بالألقاب في برشلونة، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

يلعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات حالياً مع فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).



