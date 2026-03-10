كيف ستؤثر صفقات الدوري الإسباني الضخمة على موسم 2025/26؟ | ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد

يشتدّ التنافس في موسم 2025/26 من الدوري الإسباني، وبينما استحوذ الدوري الإنجليزي الممتاز على عناوين الصحف هذا الصيف، قامت أكبر الأندية الإسبانية بهدوء ببعض التحركات الجادة!

في هذا الفيديو، نستعرض أبرز صفقات الدوري الإسباني الصيفية ونحلل كيف يمكن أن تُغير مسار الموسم الجديد. من إعادة بناء ريال مدريد بفريق شاب تحت قيادة تشابي ألونسو، إلى تعزيزات برشلونة الهادئة، وتحسينات أتلتيكو مدريد الدفاعية، كل صفقة تحكي قصة.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تصفيات كأس العالم 2026: أبرز الأندية الأوروبية العملاقة التي غابت عن البطولات الثلاث الأخيرة

إليك ما ستكتشفه:

* خط الدفاع الجديد لريال مدريد بقيادة دين هويسن وألفارو كاريراس

* صعود نجم الأرجنتين القادم فرانكو ماستانتونو

كيف يندمج اللاعبون الجدد في أتلتيكو مدريد، مثل أليكس باينا وديفيد هانكو وجوني كاردوسو، في منظومة سيميوني؟

* خطوة برشلونة الذكية لضم خوان غارسيا وسط القيود المالية

برأيك، من قام بأفضل صفقة؟ هل سيستعيد ريال مدريد اللقب، أم سيتمكن برشلونة من الدفاع عنه مجدداً؟ شاركنا رأيك في التعليقات! 👇

