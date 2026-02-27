مدرب نادي هال سيتي يقدم تحديثاً حول لياقة أجايي البدنية

كشف سيرجي ياكيروفيتش، مدرب فريق هال سيتي، أن مدافع فريق سوبر إيجلز، سيمي أجايي، على وشك العودة إلى كامل لياقته البدنية قبل مباراة البطولة هذا الأسبوع ضد بورتسموث.



يغيب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 الشهر الماضي، مما أدى إلى غيابه عن آخر سبع مباريات لهال سيتي في جميع المسابقات.



في دردشة مع هال لايفصرح جاكيروفيتش بأن اللاعب النيجيري الدولي يحرز تقدماً جيداً بعد التدريب مع هال سيتي.

"لقد تدرب (أجايي) معنا بشكل طبيعي اليوم، وهذا خبر رائع."



"سنرى ما إذا كان معنا في بورتسموث أو سيكون ضمن التشكيلة في إيبسويتش يوم الثلاثاء."



لن تفيد عودة أجايي فريق هال سيتي في الدوري فحسب، بل قد تساعده أيضاً على استعادة لياقته البدنية للمشاركة في المباريات الدولية المحتملة مع نيجيريا.



