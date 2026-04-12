لقد ارتكبت بعض الأخطاء في مانشستر يونايتد — غارناتشو

كشف أليخاندرو غارناتشو عن الطريقة التي غادر بها مانشستر يونايتد، معترفاً بأنه ارتكب بعض "الأشياء السيئة" خلال الأشهر الستة الأخيرة له في النادي.

غادر غارناتشو ملعب أولد ترافورد الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني إلى تشيلسي بعد عدم مشاركته في تشكيلة الفريق الأول لروبن أموريم خلال فترة ما قبل الموسم.

قبل مغادرته النادي، ظهر غارناتشو في صورة وهو يرتدي قميص أستون فيلا مكتوب عليه اسم ماركوس راشفورد على ظهره.

بعد هزيمة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، والتي شارك فيها غارناتشو كبديل في الشوط الثاني، ادعى شقيق اللاعب الأرجنتيني أنه "تم التضحية به" من قبل أموريم.

عندما سُئل غارناتشو عما إذا كان يندم على الطريقة التي غادر بها أولد ترافورد، قال (عبر سكاي سبورتس): "ربما نعم، لأنني أحببت ذلك النادي. لقد منحوني الثقة منذ البداية."

"جاءوا من إسبانيا لجلبني إلى الأكاديمية، ثم جلبوني إلى الفريق الأول. لقد استغرق الأمر حوالي أربع أو خمس سنوات، وحظيت بحب كبير من الجميع."

وأضاف: "أتذكر في الأشهر الستة الماضية أنني لم أكن ألعب كما كنت أفعل سابقاً في مانشستر يونايتد. بدأت أجلس على مقاعد البدلاء، وهذا ليس بالأمر السيئ".

"كنت في العشرين من عمري فقط، لكنني كنت أشعر وكأنني مضطر للعب كل مباراة. ربما كان ذلك خطأي أيضاً، فقد بدأت أفعل بعض الأشياء السيئة."

"لكن نعم، كانت تلك مجرد لحظة في الحياة، وأحيانًا عليك اتخاذ قرارات، وأنا فخور جدًا بوجودي هنا [في تشيلسي] وما زلت في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادٍ كهذا. الجميع يعرف الفريق الذي نمتلكه والإمكانيات التي نملكها."

"أحيانًا، نمر بلحظات أفضل وأخرى أسوأ، وأنا فخور بوجودي هنا، ولكن مع مانشستر يونايتد، ليس لدي أي شيء خاطئ لأقوله عن النادي، ولا عن أي شخص فيه أو عن زملائي في الفريق. إنها مجرد لحظة في الحياة تتغير فيها الأمور، والحياة تستمر. ليس لدي أي ندم."

"من الجماهير إلى الملعب، كان كل شيء رائعاً حقاً. أحياناً عليك أن تتغير من أجل مصلحة حياتك أو خطواتك القادمة. لا أملك سوى ذكريات جميلة عن مانشستر يونايتد."



