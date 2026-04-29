"لم أتوقع ذلك" - فيرنانديز يعلق على فوزه بجائزة فريق العام في الدوري الاسكتلندي الممتاز

اعترف إيمانويل فرنانديز بأن اختياره ضمن فريق العام لرابطة لاعبي الدوري الاسكتلندي الممتاز كان بمثابة مفاجأة كبيرة. Completesports.com التقارير.

كان فرنانديز اللاعب الوحيد من فريق رينجرز الذي تم اختياره ضمن فريق العام.

فرنانديز ممتن للتقدير

أعرب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عن امتنانه لزملائه في الفريق ولطاقم النادي لدعمهم الذي جعل هذا الإنجاز ممكناً.

"لقد كانت مفاجأة بعض الشيء أن أكون ضمن فريق العام، حيث بدأت اللعب في وقت متأخر قليلاً من الموسم"، هكذا صرّح فرنانديز. الموقع الرسمي للنادي.

"إنني ممتن للغاية لزملائي في الفريق والجهاز الفني، وكذلك للاعبين الآخرين في الدوري لتصويتهم لي، وذلك لإدراج اسمي في القائمة."

"لم أتوقع ذلك، لكن أن أحقق هذا الإنجاز في موسمي الأول هنا، وأن أحصل على هذا التقدير، هي لحظة لن أنساها أبداً."

انضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى نادي رينجرز قادماً من نادي بيتربورو يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، الصيف الماضي.

سجل خمسة أهداف في 23 مباراة بالدوري مع فريق لايت بلوز.

بقلم أديبوي أموسو



