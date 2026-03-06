لا يهمني إن غشّ آرسنال، عليهم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بأي ثمن - أسطورة مانشستر يونايتد

صرح باتريس إيفرا، الظهير الأيسر الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد، بأن على أرسنال أن يكون مستعداً "للغش وإضاعة الوقت" إذا كان يطمح إلى إنهاء فترة جفافه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لإيفرا، فإن مثل هذه التكتيكات قد تمنح ميكيل أرتيتا وفريقه ميزة تنافسية على منافسيهم.

اشتدت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتي 2-2 مع نوتنغهام فورست، مما أعاد الأفضلية إلى شمال لندن. واستغل آرسنال هذا التعثر ليحقق فوزًا صعبًا 1-0 على برايتون.

ومع ذلك، استمر نادي أرسنال في تلقي الانتقادات، حيث شكك الكثيرون في طريقة فوزه التي وصفوها بأنها "قبيحة".

انتقد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز السابقون والمدربون والمشجعون والنقاد فريق أرسنال بسبب اعتماده المفرط على الكرات الثابتة والتكتيكات الملتوية.

لكن إيفرا يعتقد أن على أرسنال التخلي عن "كرة القدم الجميلة" إذا أرادوا إزاحة فريق بيب غوارديولا عن عرشه، قائلاً إن أرتيتا يجب أن يعطي الأولوية للكأس على الهوية البصرية للنادي.

قال إيفرا لموقع Stake (عبر goal.com): "لا يهمني إن لم يقدموا أداءً كرويًا جيدًا، أو أضاعوا الوقت، أو غشوا، عليهم الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بأي ثمن". ميكيل أرتيتا ليس هنا لإرضاء أحد، بل هو هنا للفوز.

"إنهم بحاجة للفوز، حتى لو كان ذلك من خلال الكرات الثابتة. في بعض الأحيان، عليك أن تضع هوية النادي جانباً إذا كان ذلك يعني الفوز بألقاب كبيرة."

تطرق إيفرا إلى سمعته الطويلة الأمد كخصم لنادي أرسنال، موضحاً أن تعليقاته ليست شخصية أبداً.

يعتقد الناس أنني أكره آرسنال، لكنني ببساطة أحب المزاح. عندما كنت ألعب، كان آرسنال فريقًا سهلًا دائمًا، لكن الأمور تغيرت. تعادل مانشستر سيتي مع نوتنغهام فورست يُعدّ دفعة معنوية كبيرة، وحتى مع وجود العديد من الفرص التي أتيحت لبرايتون، فقد فاز آرسنال.

"هذه علامة على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد كنت هناك خمس مرات. بعض الانتصارات خارج الديار قد تكون قبيحة للغاية. كانت فرصة جيدة لمانشستر سيتي لتقليص الفارق، لا أعتقد أن الأمر قد حُسم، لكن ذلك الفوز على برايتون كان مهمًا لأرسنال."

كما أشار إلى نكتته التي انتشرت على نطاق واسع والتي شبه فيها النادي بـ Netflix، حيث ينتظر المشجعون باستمرار "الموسم القادم"، مع تأكيد رغبته في نجاحهم.

قال إيفرا: "هيا يا أرسنال، بإمكانكم فعلها هذا العام"، قبل أن يضيف تحذيراً حذراً: "لن أتفاجأ إذا فشلوا مرة أخرى. أتمنى فقط ألا يفعلوا ذلك".



