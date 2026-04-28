أشعر بأنني نيجيري أكثر – مهاجم جنوى

كشف مهاجم جنوى جيف إخاتور أنه يشعر بأنه نيجيري أكثر رغم نشأته في إيطاليا.



نشأ إخاتور، المولود في جنوة لأبوين نيجيريين، بالكامل في إيطاليا وتعلم كرة القدم هناك.



بعد أن مثّل إيطاليا على مستوى الشباب، عبّر إخاتور عن ارتباطه الوثيق بجذوره النيجيرية في مقابلة مع تلفزيون فيفو أزورو.

"أنا نيجيري من كلا الوالدين ويتحدثان معي بالإيطالية والنيجيرية"، هكذا صرح إخاتور لقناة فيفو أزورو التلفزيونية.



أود الذهاب إلى هناك، ربما هذا الصيف. لقد أخبروني شيئاً عن المكان، عن الفترة التي جاؤوا فيها إلى هنا للعمل. نحن جميعاً سعداء معاً.



وقال: "عندما أكون مع أصدقائي، أشعر بأنني نيجيري أكثر، ولكن في أعماقي أشعر بأنني إيطالي أكثر".

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet أتالانتا قبل الميلاد 1.668 1xbet X تعادل 4.145 1xbet جنوة CFC 5.73 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء أتالانتا -0.5 في جميع المباريات الخمس الأخيرة ضد أتالانتا، خسر جنوى بفارق هدف واحد على الأقل. أتالانتا يفوز خسر فريق جنوى 3 من آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه أمام أتالانتا. أتالانتا -2.5 في 3 من آخر 5 مباريات ضد أتالانتا، خسر جنوى سي إف سي بفارق 3 أهداف على الأقل.



