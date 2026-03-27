كنت أعلم أنني سأنضم إلى فريق النسور الخضراء خلال فترة وجودي في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم — نوايو

صرح تشيبويكي نوايو بأنه كان يعتقد دائماً أنه سيلعب مع منتخب النسور الخضراء بينما لا يزال يلعب في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL).

شارك نوايوو، الذي حل محل كالفين باسي المصاب في وقت متأخر، لأول مرة مع منتخب النسور الخضراء في مباراة الفوز 2-1 على إيران يوم الجمعة، في مباراة ودية دولية أقيمت في أنطاليا بتركيا.

دخل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، وهو مدافع سابق في هارتلاند وإنييمبا ويلعب الآن مع طرابزون سبور، في وقت مبكر من الشوط الثاني بدلاً من إيغوه أوغبو في أول ظهور له، واحتفل بذلك بفوز فريقه.

افتتح موسى سيمون التسجيل في الشوط الأول قبل أن يضاعف أكور آدامز النتيجة في الشوط الثاني.

وفي معرض حديثه عن أول ظهور له مع المنتخب، قال نوايو لفريق الإعلام التابع لمنتخب نيجيريا: "أعتقد أنه لشرف عظيم أن أمثل بلادي، لأن حلم كل لاعب كرة قدم هو تمثيل بلاده. أنا سعيد للغاية لوجودي هنا لتمثيل بلدي، وسعيد أيضاً بخوض أول مباراة لي."

"أنا أؤمن بالله وأؤمن بأن العمل الجاد يؤتي ثماره، منذ أن لعبت في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، كنت أقول دائمًا إنني سأرتدي قميص المنتخب الوطني وأريد تمثيل بلدي، وعندما تلقيت الرسالة في ناديي كنت سعيدًا للغاية ومتحمسًا وسعيدًا جدًا لوجودي هنا لارتداء هذا القميص."

"كنت متحمسًا للغاية، وبسبب هذا الحماس كدت أفوت رحلتي، وعندما نشر النادي الخبر، كانت لحظة رائعة بالنسبة لي."

وعن أداء المنتخب الإيراني الخامس، الذي سيشارك في كأس العالم لكرة القدم هذا العام، أضاف نوايو: "إيران فريق جيد جداً، وفي معظم الأحيان يتأهلون لكأس العالم، وقد استغللنا فرصنا وقدمنا ​​أداءً رائعاً".



