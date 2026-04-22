قد أشارك في بطولة فرنسا المفتوحة – فينوس

كشفت لاعبة التنس الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز أنها قد تشارك في بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى منذ عام 2021.



أعلنت اللاعبة الحائزة على أربع ميداليات ذهبية أولمبية ذلك بعد خسارتها أمام كايتلين كويفيدو بنتيجة 6-2 و6-4 في الجولة الأولى من بطولة مدريد المفتوحة.



على الرغم من خسارتها العاشرة على التوالي، أعربت عن استمتاعها باللعب على الملاعب الترابية ورغبتها في الاستمرار، إلا أنها ستتغيب عن بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب تعارض المواعيد.

"أجل، أعني، كانت هذه بداية رائعة لأخوض هذه التجربة،" قالت ويليامز بعد المباراة. "نتمنى أن نواصل هذا الأداء على الملاعب الترابية."



"كل هذه الأمور تتطلب تعديلات. لم ألعب على الملاعب الترابية منذ سنوات، لكنني أستمتع بها. إنها ممتعة."



وتشمل إنجازاتها الرئيسية 7 ألقاب فردية في البطولات الأربع الكبرى و14 لقبًا زوجيًا في البطولات الأربع الكبرى (جميعها مع سيرينا ويليامز).



هي لاعبة سابقة احتلت المركز الأول عالمياً، حيث وصلت إلى أعلى تصنيف في 25 فبراير 2002.



