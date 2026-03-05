أكبوبوري يكشف: لقد رفضتُ عرضاً من بايرن ميونخ ذات مرة.

كشف اللاعب النيجيري الدولي السابق جوناثان أكبوبوري أنه رفض ذات مرة عرضاً من نادي بايرن ميونيخ الألماني العملاق خلال مسيرته الكروية.

قال أكبوبوري، الذي لعب مع هانزا روستوك وشتوتغارت وفولفسبورغ خلال فترة وجوده في الدوري الألماني، في بودكاست بلاي زون أن المسؤولية الشخصية والحاجة إلى الاستقرار أثرت على قراره.

وقال اللاعب البالغ من العمر 57 عاماً: "عندما أتيحت لي الفرصة للذهاب إلى شتوتغارت، تلقيت عرضاً من بايرن ميونيخ، لكنني رفضته".

"ليس بالضرورة أن عائلتي كانت تعتمد عليّ، فلديّ الكثير من الأشخاص المتعلمين في عائلتي. لكن كانت لديّ تلك المسؤولية التي تقتضي أن أعتني بالجميع، وفي سبيل الاعتناء بالجميع، يجب أن أكون مستقراً."

فراخ النسور الذهبية والنسور الطائرة

كان أكبوبوري جزءًا من فريق النسور الذهبية النيجيري الذي فاز بالنسخة الأولى من بطولة كأس العالم تحت 16 سنة لكرة القدم عام 1985، وسجل هدفًا في المباراة النهائية ضد ألمانيا الغربية آنذاك.

وبعد عامين، شارك مع منتخب النسور الطائرة في بطولة العالم للشباب لكرة القدم عام 1987 في تشيلي.

مسيرة فريق النسور الخضراء

على المستوى الدولي، تم اختياره للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية عامي 1992 و2000، حيث فاز بالميدالية البرونزية والفضية على التوالي. وكانت أولى مشاركاته مع منتخب نيجيريا (النسور الممتازة) في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية عام 1992 ضد الكاميرون، والتي فاز بها منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1.

سجل هدفه الأول مع منتخب النسور الخضراء ضد المكسيك في كأس الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995 في 24 يونيو 1995. وحصل على هدفه الثاني - هدف التعادل في الدقيقة 48 - في مباراة التعادل 1-1 مع كينيا في مباراة تصفيات كأس العالم 1998 في 12 يناير 1997.

تم استبعاده من تشكيلة منتخب نيجيريا (النسور الممتازة) لكأس العالم 1998

تم استبعاد أكبوبوري بشكل مفاجئ من تشكيلة النسور الخضراء لكأس العالم 1998 من قبل بورا ميلوتينوفيتش، على الرغم من حقيقة أنه لعب في خمس من مباريات التصفيات الست وكان ثاني أفضل هداف في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية 1997-98.

وكان أيضًا أحد لاعبي كرة القدم النيجيريين اللذين لعبا في نهائي كأس أوروبا في ذلك العام (1998)، والآخر هو مدافع إنتر ميلان تاريبو ويست، الذي حصل على بطاقة حمراء في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1998، قبل أقل من شهر من كأس العالم في فرنسا.

عودة النسور الخارقة

في عام 1999، استدعاه المدرب الهولندي تايس ليبريتس إلى صفوف منتخب نيجيريا (النسور الممتازة) في مباراة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2000 ضد السنغال. انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وسجل أكبوبوري هدفه الدولي الثالث.

كما شارك أكبوبوري في عدد من المباريات قبل كأس العالم لكرة القدم 2002، وفي الجولة الأولى من التصفيات سجل هدفه الرابع في فوز نيجيريا 4-0 على إريتريا في لاغوس.



