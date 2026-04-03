أحاول رفع معنوياته – أرتيتا يتحدث عن دعم كالافيوري بعد خيبة أمل التأهل لكأس العالم

كشف ميكيل أرتيتا كيف كان يساعد ريكاردو كالافيوري بعد فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

خسرت إيطاليا بنتيجة 4-1 أمام البوسنة والهرسك في مباراة الملحق المؤهلة للبطولة الأوروبية.

كما فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لبطولتي 2018 و2022.

شارك كالافيوري مع إيطاليا في الهزيمة أمام البوسنة، والتي شهدت لعب إيطاليا معظم المباراة بعشرة لاعبين.

عندما سُئل أرتيتا عن كيفية دعمه لكالافيوري بعد فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم هذا الصيف، قال: "أحاول رفع معنوياته. لا أعتقد أن هذا الدعم موجه لريتشي فحسب، بل لإيطاليا، ولكرة القدم عمومًا. من الصعب على بلدٍ كهذا، بشغفه الكبير وتاريخه العريق، ألا يتأهل لكأس العالم، ولا أظن أن هذا في صالح كرة القدم. وهذا يُظهر أيضًا مدى صعوبة اجتياز كل تلك المراحل للوصول إلى هذه المرحلة من المنافسة."



