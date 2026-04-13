أريد الفوز بألقاب رولان غاروس وويمبلدون – سينر

بعد فوزه بنهائي بطولة مونت كارلو للماسترز في نهاية الأسبوع، وضع نجم التنس يانيك سينر نصب عينيه الفوز بلقبي رولان جاروس وويمبلدون.



يذكر أن سينر تغلب على كارلوس ألكاراز بنتيجة 7-6 (7/5) و6-3 ليحرز لقبه الثالث في بطولات ATP 1000 لهذا العام بعد أن أكمل "الثنائية المشمسة" الشهر الماضي بفوزه في إنديان ويلز وميامي.



ينضم سينر، البالغ من العمر 24 عاماً، إلى نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال كثالث لاعب فقط يفوز بأربعة ألقاب متتالية في بطولات رابطة محترفي التنس ذات الألف نقطة. كما توّج بلقب بطولة باريس في نهاية الموسم الماضي.

وفي رد فعله بعد المباراة، صرح سينر بأن هدفه التالي هو الفوز بلقبي رولان جاروس وويمبلدون.



قال سينر: "إنه لأمرٌ لطيف، بالطبع. سأكون كاذباً لو قلت غير ذلك. لكن هذا لا يغير من طريقة تفكيري. أنا ألعب للفوز بالبطولات، وأنا وكارلوس مقربان جداً، لذا قد تتغير التصنيفات من أسبوع لآخر."



وأضاف سينر: "هناك بطولتان كبيرتان قادمتان، باريس ولندن. لنرَ أين سنكون بعد هاتين البطولتين. حاليًا، أركز أكثر على هاتين البطولتين من تركيزي على التصنيف. لكن الاستيقاظ مجددًا في المركز الأول أمرٌ رائع حقًا."



