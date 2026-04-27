أريد الفوز بالألقاب – سيسكو يتحدث قبل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

أعرب مهاجم مانشستر يونايتد، بنجامين سيسكو، عن رغبته في الفوز بالألقاب في ملعب أولد ترافورد.



صرح اللاعب الدولي السلوفيني بذلك قبل مباراة الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برينتفورد.



تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، الذي تولى المسؤولية في يناير، شهد فريق يونايتد انتعاشاً في الأداء، واقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

يتحدث الى سكاي سبورتسصرح سيسكو بأن المشروع والمستقبل في مانشستر يونايتد هما أكثر ما يثير حماسه.



"أعتقد أننا قدمنا ​​أداءً رائعاً. لا يزال هناك بعض المباريات المتبقية، لكنني أعتقد أننا نقدم أداءً رائعاً"، هكذا صرح لشبكة سكاي سبورتس.



"لدينا روح معنوية عالية في الفريق. أود حقاً أن نحقق بعض الألقاب هنا. بالطبع نحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لتحقيق ذلك، لكنني أعتقد أن لدينا القدرة على القيام بذلك."

