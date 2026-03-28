"كنتُ متحمسًا" - فيرنانديز يتحدث عن انتقاله إلى رينجرز

تحدث إيمانويل فرنانديز عن انتقاله إلى نادي رينجرز، أحد عمالقة الدوري الاسكتلندي الممتاز. Completesports.com التقارير.

انضم فرنانديز إلى فريق رينجرز قادماً من نادي بيتربورو يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، الصيف الماضي.

أمضى اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أربع سنوات مع بيتربورو قبل أن ينتقل إلى ملعب إيبروكس.

قال: "أعتقد في مايو 2025. كنت أتساءل: هل هناك اهتمام؟ لأنك لا تعرف أبدًا حتى تعرف، ثم إن بعض الأمور تستغرق وقتًا أطول من المتوقع". رينجرز تي في.

اقرأ أيضا:فوز النسور الخضراء على إيران "مُفرح" لكنه لا يُعوّض عن ضياع فرصة التأهل لكأس العالم - كاليكا

"هناك أشياء أقولها ستحدث، لكنها لا تحدث أبداً."

"لذلك، عندما سمعت بالأمر، كنت متحمسًا، وأردت أن يحدث ذلك، نظرًا لحجم نادي رينجرز، لا يمكنك حقًا أن تقول لا."

"بمجرد أن سمعت بذلك، شعرت بالحماس تجاهه."

سجل فرنانديز خمسة أهداف في 21 مباراة بالدوري مع فريق جيرز.



