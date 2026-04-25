لن أمنع فابريغاس من الانضمام إلى تشيلسي - رئيس كومو

يقول رئيس نادي كومو، ميروان سوارسو، إنه لن يقف في طريق سيسك فابريغاس إذا قرر قبول منصب المدير الفني لنادي تشيلسي.



بعد إقالة ليام روزينيور يوم الأربعاء، يبحث فريق البلوز مرة أخرى عن مدرب رئيسي آخر، حيث تم تعيين كالوم مكفارلين مسؤولاً مؤقتاً عن الفريق لما تبقى من الموسم.



تم ذكر اسم مدرب كومو كمرشح لمنصب المدير الفني في تشيلسي بعد إقالة ليام روزينيور هذا الأسبوع.



تحدث مع المدينة صباحايقول سوارسو إن فابريغاس يستطيع الرحيل هذا الصيف إذا أراد ذلك.

"إذا كان ذلك يجعله سعيداً، فهذا شأنه"، هكذا قال سوارسو لصحيفة سيتي إيه إم.



"أنت تريد أن يبقى موظفوك معك لأطول فترة ممكنة، ولكن في نهاية المطاف نحن لا نملكه وهو حر في الذهاب إلى تشيلسي إذا رغب في ذلك."



"الأعمال التجارية هي أعمال تجارية، والأفكار هي أفكار."



"علينا أن ننظر إلى الأمور بطريقة منطقية، أليس كذلك؟ إنه أمر بديهي."

