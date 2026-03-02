إيان رايت يكشف عن "قلق" بشأن آرسنال بعد الفوز على تشيلسي

كشف إيان رايت عن "قلقه" بشأن آرسنال ومساعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز الضيق على تشيلسي.

أحرز يورين تيمبر هدفاً برأسه في الشوط الثاني ليمنح أرسنال الفوز بنتيجة 2-1 على منافسه اللندني تشيلسي، ويعيد للمدفعجية صدارة بفارق خمس نقاط في سباق اللقب.

تقدم فريق ميكيل أرتيتا بهدف سجله ويليام ساليبا، لكن تم تقليص الفارق في نهاية الشوط الأول بهدف عكسي سجله بييرو هينكابي.

بعد فترة وجيزة من استعادة أرسنال للتقدم، خسر تشيلسي لاعباً بسبب البطاقة الحمراء للمرة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهذه المرة كان بيدرو نيتو هو المذنب وتم طرده لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

على الرغم من تقدم أرسنال بهدف واحد وتفوقه العددي، إلا أنه اضطر إلى تحمل بعض اللحظات العصيبة في وقت متأخر من المباراة، حيث تصدى ديفيد رايا لتسديدات إنزو فرنانديز وجواو بيدرو وأليخاندرو غارناتشو.

تلقى رايا هدفاً في الوقت بدل الضائع من قبل ليام ديلاب، لكن أرسنال شعر بالارتياح عندما رُفعت راية التسلل.

أعرب أسطورة أرسنال رايت عن خشيته من تعادل تشيلسي وقال إنه "سيكون من الجيد معرفة ما يحدث" لناديه السابق في الشوط الثاني من المباريات.

تعادل فريق أرسنال في الشوط الثاني في مباريات التعادل الأخيرة مع برينتفورد وولفرهامبتون، وهدد الفريق بفعل الشيء نفسه ضد تشيلسي.

قال رايت في برنامج "Premier League Productions" (عبر مترو): "بدأ تشيلسي باللعب بمجرد أن أصبح عدد لاعبيه 10. كان الأمر مقلقاً".

"يظهر فريق أرسنال تلك الأعصاب المتوترة، تلك الأعصاب المضطربة في المراحل الأخيرة من المباريات، إنهم بحاجة إلى اغتنام الفرص في وقت مبكر حتى يتمكنوا من الاسترخاء في هذه المرحلة."

"عليهم الفوز الآن، وخاصة في المباريات التي تقام على أرضهم. لن يمنحك هذا الكثير من الثقة، لكنه فوز في النهاية."

"نرى في الشوط الثاني من المباريات أنه من الممكن اختراق دفاع آرسنال. لعب تشيلسي بعشرة لاعبين، وسيكون من الجيد معرفة ما يحدث لآرسنال في الشوط الثاني."

"الأمر كله يتعلق بإنجاز المهمة، أنا سعيد بإنجاز المهمة، لكنني سأكون متوتراً بشأن المباراة القادمة لأنني أرى ذلك مرة أخرى في الشوط الثاني."



