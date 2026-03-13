إذا خسرنا نقاطًا أمام وست هام، فستنتهي آمالنا في الفوز باللقب - غوارديولا

أشار بيب غوارديولا إلى أن منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ستنتهي إذا فشلوا في الفوز على وست هام يونايتد يوم السبت.

يتأخر مانشستر سيتي عن أرسنال المتصدر بفارق سبع نقاط بعد التعادل المكلف على أرضه أمام نوتنغهام فورست، مما سمح للمدفعجية بالابتعاد أكثر عن أقرب منافسيهم.

يملك أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز سبع مرات مباراة مؤجلة أمام منافسيهم، كما سيستضيفون فريق أرسنال في مواجهة قد تكون خادعة على ملعب الاتحاد في أبريل.

لكن مانشستر سيتي أهدر نقاطاً مراراً وتكراراً في منعطفات حاسمة هذا الموسم، كما أنه يعاني من ليلة مهينة في أوروبا، حيث هُزم 3-0 أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

في غضون ذلك، استعاد وست هام بعضاً من مستواه المتأخر في محاولته للبقاء في الدوري الممتاز، حيث فاز على فولهام خارج أرضه في المباراة الأخيرة بعد أن خسر مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات له خارج أرضه في أنفيلد.

مع مباراة الإياب على أرضهم أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء، ومباراة نهائي كأس كاراباو التي تلوح في الأفق الأسبوع المقبل، قد ينهار موسم السيتي إذا لم تسر النتائج في صالحهم.

قال غوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة (عبر مترو): "لدينا مباراة غداً ليلاً، وهي مباراة مهمة لتحديد مركزنا في الدوري الإنجليزي الممتاز. ثم لدينا مباراة الإياب".

"لقد اعتدنا على ذلك، أليس كذلك؟ لقد عشنا مثل هذه المواقف لسنوات عديدة."

"الآن نواجه وست هام، وبعد ذلك سيكون لدينا الوقت للتفكير في الأمر. سنلعب المباراة التي يجب أن نلعبها، وبعد المباراة سيتحدد ما إذا كانت لدينا فرصة أم لا."

ليس لدينا الكثير من الدولارات في البنك، لكن سنرى يوم الثلاثاء. الآن المباراة ضد وست هام.

"الدوري الإنجليزي الممتاز هو اللقب الأصعب. ما زلنا في المنافسة، ونعلم أننا إذا خسرنا نقاطاً فسوف ينتهي الأمر."



