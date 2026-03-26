إيغالو: سيكون من الصعب على السنغال استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025

كشف اللاعب الدولي النيجيري السابق أوديون إيغالو أنه سيكون من الصعب على السنغال إعادة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى المغرب.



يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) قام الأسبوع الماضي بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من السنغال التي فازت به في يناير وأعلن المغرب بطلاً.



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في بيان له أن المنتخب السنغالي قد تم اعتباره خاسراً للمباراة، التي انتهت بفوزه 1-0 في النهائي، "مع تسجيل النتيجة رسمياً 3-0" لصالح المغرب.



وفي رد فعل على هذا التطور، قال إيغالو في محادثة مع بريلا FM، ورأى أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية قد أدى إلى تراجع كرة القدم الأفريقية خمس خطوات إلى الوراء.



وأشار نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي انتقد بعض قرارات الحكم، إلى أن الأمر سيتطلب معجزة لكي تعيد السنغال اللقب إلى المغرب.

"كان الحكم في تلك المباراة [المغرب ضد السنغال] متحيزاً بعض الشيء، لكن هذه هي كرة القدم - أنت تفهم كيف تسير الأمور"، قال إيغالو.



"عندما انسحب منتخب السنغال من الملعب، لم أكن سعيدًا بذلك. حتى أنني قلت حينها إن ساديو ماني أنقذ كرة القدم الأفريقية بإقناعه زملائه بالعودة واستكمال المباراة. لقد عادوا، ولعبوا، وفازوا على أرض الملعب. أعتقد أنه لو أراد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اتخاذ إجراء، لكان عليه إيقاف المباراة فورًا لاتخاذ القرار."



بدلاً من ذلك، سمحوا للسنغال بالفوز. والآن، بعد مرور أشهر، يريدون سحب الكأس. صحيح أن قوانين اللعبة هي القوانين ويجب الالتزام بها، لكنني لا أفهم كيف توصلوا إلى هذا القرار. إنه أمر لا يليق بكرة القدم الأفريقية.



"لقد خطت بطولة كأس الأمم الأفريقية هذه عشر خطوات إلى الأمام، لكن هذا القرار يعيدنا خمس خطوات إلى الوراء. لقد منح هذا القرار البعض ذريعةً للبدء في التقليل من شأن كرة القدم الأفريقية مرة أخرى."



"أتحدى دائمًا وسائل الإعلام الأجنبية التي تنتقص من شأن بطولة كأس الأمم الأفريقية وتحاول تثبيط عزيمة اللاعبين عن المشاركة. هذه أكبر بطولة في أفريقيا، ويجب أن يرغب كل لاعب في تمثيل بلاده. نسعى جاهدين للارتقاء بها وجعلها بطولة مرموقة عالميًا."



لكن ما حدث للتو يُضعف المنافسة مجدداً. الآن تسمحون لأمثال جيمي كاراغر بقول أشياء لا ينبغي لهم قولها عن كرة القدم الأفريقية، أشياء كانوا يرغبون في قولها منذ زمن. هذا يمنحهم مزيداً من القوة لانتقاد البطولة.



أود أن أثني على المغرب لاستضافته بطولة رائعة بملاعبها الجميلة وبنيتها التحتية المتطورة. لكن الآن، يبدو أنهم أرادوا الفوز بها بأي ثمن، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يمنحهم إياها بأي طريقة. يبدو الأمر وكأنه تلاعب.



وأضاف إيغالو: "علينا الالتزام بالقواعد، ويقولون إنها ضد السنغال، لكن لا يمكن توقع أن يكون لاعبو السنغال سعداء أو مستعدين لإعادة الكأس. لو كنت مكانهم، لما أعدتها. لا يمكنكم أخذها مني".



