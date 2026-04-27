بإمكان إيهيناتشو أن يقدم المزيد لسلتيك - ساتون

يقول كريس ساتون، مهاجم سلتيك السابق، إن كيليتشي إيهيناتشو يمتلك القدرة على تقديم المزيد لناديه السابق. Completesports.com التقارير.

سجل إيهيناتشو هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة في أول أربع مباريات له مع عمالقة الدوري الاسكتلندي الممتاز.

إلا أن وقت لعب اللاعب الدولي النيجيري انخفض بشكل كبير بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

عاد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إلى أفضل مستوياته في الأسابيع الأخيرة، حيث سجل هدفين في فوز سلتيك على سانت ميرين في نصف نهائي كأس اسكتلندا.

لكن مارتن أونيل، المدرب المؤقت لفريق سلتيك، لا يزال يفضل دايزن مايدا كخيار هجومي رئيسي للفريق على حساب إيهيناتشو.

كان ساتون يعتقد أن لاعب مانشستر سيتي السابق قادر على منح سلتيك جودة أكبر.

ونقل عن ساتون قوله: "هذا الضغط هو أمر يشعر مارتن أونيل أن إيهيناتشو لا يستطيع القيام به".

"بإمكانه أن يمنح سلتيك جودة أكبر، من حيث الاحتفاظ بالكرة."

سجل إيهيناتشو ستة أهداف في 19 مباراة في جميع المسابقات مع فريق هوبس هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



