إيهيناتشو: سلتيك بذل جهدًا كبيرًا للفوز بكأس اسكتلندا على سانت ميرين

أعرب كيليتشي إيهيناتشو عن سعادته بأهدافه ونتيجة مباراة سلتيك ضد سانت ميرين في كأس اسكتلندا.

دخل إيهيناتشو المباراة قبل سبع دقائق من نهاية مباراة نصف النهائي.

أحدث اللاعب النيجيري الدولي تأثيراً هائلاً في الوقت الإضافي، حيث سجل هدفين ليساعد فريق سلتيك على حجز مكانه في المباراة النهائية الشهر المقبل ضد فريق دونفرملاين أثليتيك.

كان الهدف الأول رأسية من مسافة قريبة من عرضية جيمس فورست، ثم سجل هدفاً مذهلاً بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

إيهيناتشو سعيد بالفوز

قال إيهيناتشو: "لا أستطيع حقاً وصف شعوري في هذه اللحظة". تلفزيون سلتيك أنا سعيد حقاً

"من الواضح أنه كان هناك بعض الذعر في الشوط الثاني عندما سجلوا الأهداف."

"لقد حالفنا الحظ بالوصول إلى الوقت الإضافي، وبعد ذلك سحقناهم تماماً."

"نحن سعداء للغاية كفريق، لقد عملنا بجد في الوقت الإضافي لتحقيق الأهداف."

"في الوقت الإضافي، كان علينا فقط أن نضغط عليهم ونحقق الأهداف، كانت هذه هي الخطة."

جاهز للنهائي

سيحول سلتيك الآن تركيزه إلى صراعه على لقب الدوري، قبل المباراة النهائية يوم السبت 23 مايو.

يقول إيهيناتشو إنه عندما يحين موعد نهائي كأس اسكتلندا، سيكون السلتيون مستعدين لذلك.

وأضاف: "مباريات نهائي الكأس ليست سهلة أبداً، ولم أشاهد الكثير من مباريات دنفرملاين".

"لكن من الواضح أننا سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من فوزنا بالكأس."

"سنقاتل بكل قوة كفريق واحد للفوز بها."

بقلم أديبوي أموسو



