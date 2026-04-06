إيهيناتشو سعيد بتسجيله هدف الفوز لسلتيك ضد دندي

أعرب كيليتشي إيهيناتشو عن سعادته بعد أن لعب دوراً رئيسياً في فوز سلتيك الصعب على دندي في ملعب دينز بارك يوم الأحد.

اقترب فريق مارتن أونيل من صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط فقط بعد فوزه 2-1 على مضيفه بفضل هدفي يانغ وكيليتشي إيهيناتشو.

كان هذا الهدف هو الرابع لإيهيناتشو هذا الموسم، والأول له منذ أوائل أكتوبر.

إيهيناتشو سعيد بإنهاء الجفاف

عانى المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا من موسم مليء بالإصابات، لكنه كان سعيدًا للغاية بلعب دوره في مساعدة الفريق على تحقيق فوز حاسم آخر في الدوري.

"من الجيد أن نساعد الفريق على تحقيق الفوز اليوم. لقد أظهرنا روحاً قتالية عالية وبذلنا جهداً كبيراً لتحقيق هذا الفوز"، هكذا صرّح المهاجم. تلفزيون سلتيك.

"أعتقد، خاصة في الشوط الأول، أننا تفوقنا عليهم بشكل كبير وأتيحت لنا بعض الفرص، ولكن لسوء الحظ لم ينجح الأمر."

"في الشوط الثاني عادوا وسجلوا ركلة الجزاء، لكن في النهاية حصلنا على النقاط وهو أمر بالغ الأهمية."

"لقد غبت لفترة من الوقت، لذا أشعر بسعادة غامرة للعودة ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز، لذلك أنا سعيد."

بقلم أديبوي أموسو



