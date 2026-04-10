أبدى إيهيناتشو دعمه لنادي سلتيك – أونيل

كشف مارتن أونيل، مدرب فريق سلتيك، أن كيليتشي إيهيناتشو، مهاجم فريق سوبر إيجلز، كان داعماً للنادي خلال فترة قلقه بشأن الإصابة.



يذكر أن اللاعب الدولي النيجيري أنهى فترة جفاف تهديفي استمرت 182 يومًا بتسجيله هدفًا في الدقيقة 82، مما ضمن فوزًا بنتيجة 2-1 على نادي دندي في نهاية الأسبوع، وأبقى سلتيك بقوة في سباق اللقب.



كان هذا الهدف هو الهدف الرابع لإيهيناتشو هذا الموسم والأول له منذ أوائل أكتوبر.

اقرأ أيضا:قد يغيب نديدي عن بقية الموسم بسبب الإصابة.



وفي حديثه قبل مباراة الغد ضد سانت ميرين، أشاد أونيل بموقف إيهيناتشو وأعرب عن أمله في أن يظل لائقاً حتى نهاية الموسم.



"الهدف الذي سجله لنا، أعتقد أنه لو كان من الممكن أن تصل الكرة إلى أي شخص داخل منطقة الجزاء، لكان هو الشخص الذي يسعدنا أن تصل إليه."



لقد تعرض لبعض الإصابات لكنه تجاوزها، وهو مصمم على بذل قصارى جهده. إنه داعم للغاية للمهاجمين الذين يلعبون ربما مكانه. داعم حقاً سواء كان ضمن الفريق أو خارجه، فهو يشجعني بصوت عالٍ.



وقال: "لقد كان داعماً. لقد تعرض للإصابات، ولكن إذا تمكن من الحفاظ على لياقته فسيكون ذلك خبراً رائعاً".



