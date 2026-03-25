يجب على إيهيناتشو تحسين مستوى أدائه الكروي في سلتيك – ساتون

نصح كريس ساتون، مهاجم تشيلسي السابق، كيليتشي إيهيناتشو، مهاجم منتخب نيجيريا، برفع مستوى أدائه الكروي في سلتيك.



وقد أعلن ذلك على خلفية أدائه السيئ ضد دندي يونايتد في نهاية الأسبوع، وهي المباراة التي خسرها سلتيك بنتيجة 2-0.



التحدث مع بودكاست ريكورد سلتيك، صرح ساتون بأنه لم يكن معجباً بالأداء العام للاعب النيجيري الدولي.

"هذا يُظهر مدى الفوضى والارتباك الذي يعيشه سلتيك. وهذا ليس مثاليًا. لقد رأيت الكثير من الأشياء على الإنترنت، حيث يقول الناس: حسنًا، إنه أفضل مهاجم لدينا، إيهيناتشو."



لكنني ما زلت أعتقد أنه بعيد كل البعد عن المستوى المطلوب. أعتقد أنه يقوم ببعض الأمور الجيدة فيما يتعلق بتمريراته، فهو جيد في بعض الأحيان. لكنني أعتقد أنه في بعض الأحيان، وبحكم خبرتي في اللعب في هذا المركز، فأنا أعرف قليلاً عن كيفية إرسال الكرة للمهاجم، أعتقد أنه في بعض الأحيان خلال الشوط الأول كان كسولاً للغاية.



"ولم يبذل جهداً كافياً عندما كانت الكرات تُمرر للأمام حتى يتمكن من الوصول إلى وضع يسمح له بالتنافس على الكرة وصدها."



"أعتقد أن الإرهاق ربما كان له علاقة بذلك. لكن هذه هي قصة موسم سلتيك في الثلث الأخير من الملعب."

