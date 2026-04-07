هدف إيهيناتشو في مرمى دندي كان شرعيًا – روش

يعتقد الحكم السابق ديس روش أن هدف مهاجم فريق سوبر إيجلز كيليتشي إيهيناتشو ضد نادي دندي كان هدفاً مشروعاً.



سجل اللاعب النيجيري الدولي هدف الفوز ليُبقي سلتيك في سباق اللقب، لكن التلميحات بوجود خطأ في الفترة التي سبقت هدفه أثارت جدلاً واسعاً.



ومع ذلك، كانت هناك مزاعم بأنها كانت دفعة على قلب الدفاع، وتم تداول صورة ثابتة تظهر يدين على أستلي من إيهيناتشو، حيث تساءل الناس عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).



وفي رد فعل على هذا التطور، قال روش في محادثة مع سجل اليومية، وبرأ إيهيناتشو من ارتكاب أي خطأ في الفترة التي سبقت هدفه ضد دندي.

"لن أتدخل لأحتسب خطأً، ومن اللافت للنظر أن أي لاعب من دندي لم يبحث عن خطأ أثناء المباراة. هذا ليس خطأً. مئة بالمئة ليس خطأً."



إذا احتُسبت مخالفة، فلن يُلغيها نظام حكم الفيديو المساعد (VAR). لكن دور هذا النظام يقتصر على التعليق على الأخطاء الواضحة والجليّة. لذا، ما حدث هو مجرد رأي، ونحن نتفق معه.



"لو كنتُ حكم الفيديو المساعد (VAR) وأصدر الحكم خطأً، لكان بإمكاني تأييده والقول: هل تعلمون؟ نعم، لقد دفعه، لقد ركله."



لكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. وترقب إيهيناتشو لما سيحدث، دليل على وضع تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)؛ فهم غير متأكدين من إمكانية الاحتفال بالهدف. ليس لدي أي اعتراض على القرار إطلاقاً.



"ليس أستلي فقط، ولكن إذا نظرت إلى حارس المرمى واللاعبين المحيطين به، فلن تجد أحداً يبحث عن خطأ."



