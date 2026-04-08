يستعد إيكين لاستضافة المباريات الودية لمنتخب سوبر فالكونز ضد منتخب الرأس الأخضر

سيستضيف منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) منتخب الرأس الأخضر في مبارياته الودية الدولية على ملعب ريمو ستارز في إيكين في وقت لاحق من هذا الشهر. Completesports.com.

من المقرر إقامة المباراة الودية الأولى يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، بينما سيتواجه الفريقان مرة أخرى بعد ثلاثة أيام.

ستستخدم نيجيريا والرأس الأخضر المباريات الودية لتحسين الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026.

يدخل فريق جوستين مادوجو المباريات بسجل قوي ضد الرأس الأخضر، بعد أن تغلب عليهم في آخر مواجهة بينهما خلال تصفيات كأس العالم 2023.

حقق فريق سوبر فالكونز فوزاً بنتيجة 2-1 خارج أرضه في مباراة الذهاب قبل أن يحقق فوزاً ساحقاً بنتيجة 5-0 على أرضه في مباراة الإياب.

من المتوقع أن يجتمع أبطال أفريقيا في أبوجا نهاية هذا الأسبوع لبدء الاستعدادات للمباريات الودية القادمة.

لقد هزموا فريق "اللبؤات التي لا تقهر" الكاميروني في مباراتهم الأخيرة في أوائل مارس.



