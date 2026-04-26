إيليتشوكو: "كيف ساهمت مؤسسة MFM في تشكيل مسيرتي التدريبية نحو النجاح"

كشف فيديليس إيليتشوكو، المدرب الرئيسي لفريق رينجرز إنترناشونال، كيف ساهمت منظمة "جبل النار والمعجزات" (MFM) في تشكيل مسيرته التدريبية المزدهرة حالياً. Completesports.com التقارير.

فاز إيليتشوكو، الملقب بـ "العامل المجتهد"، بلقب الدوري النيجيري الممتاز مع رينجرز في موسم 2023/2024، وهو الآن يسعى للفوز بلقب الدوري الثاني مع فريق إنوجو.

يحتل فريق "الظباء الطائرة" حاليًا صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات في موسم 2025/2026.

كشف الرجل البالغ من العمر 47 عامًا أنه على الرغم من أنه لم يلعب كرة القدم بعد مستويات تحت 13 عامًا وتحت 15 عامًا وتحت 17 عامًا، إلا أنه اتجه إلى التدريب بالصدفة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير MFM.

رحلة إيليتشوكو الكروية المبكرة وسماته القيادية

"لقد كنت لاعب كرة قدم جيدًا في صغري، لكنني لم ألعب على أعلى مستوى بسبب الإصابات"، هكذا بدأ مدرب رينجرز حديثه.

"لعبت في فئات تحت 13 و15 و17 عامًا على مستوى القاعدة الشعبية، وكنت في ذلك الوقت إما قائد الفريق أو نائب القائد. لذلك، كنت دائمًا قريبًا من المدرب، وهذا ساعدني في بناء مهاراتي القيادية."

"عندما لم أستطع اللعب بالقدر الذي أردته، اتجهت إلى مجال الأعمال. عملت لدى رئيس في إيبوت ميتا (لاغوس)، وبعد ست سنوات، أصبحت رجل أعمال متكاملاً."

كيف انتقل إيليتشوكو من مجال الأعمال إلى مجال التدريب

"لكن بسبب حبي لكرة القدم، قررت امتلاك فريق، لا أن أكون مدربًا. كان اسم الفريق "فريق المواهب". في حي باريغا بمدينة لاغوس، حيث كنا نسكن، كان مجمعنا السكني يضم العديد من الصبية الصغار الذين يلعبون كرة القدم. في عطلات نهاية الأسبوع، كان المكان دائمًا مكتظًا، فقررت جمعهم معًا لتشكيل فريق."

"لكن العمل لم يتقدم لمدة عام تقريبًا، وعندما لم أستطع دفع المكافآت التي وعدت بها للمدرب، توقف عن الحضور. لذلك، بدأت بتعليم الأولاد بعض الأشياء بنفسي."

"لم تكن لديّ خبرة سابقة في التدريب، لكنني تعلمت من مدربيّ السابقين الذين وثقوا بي ومنحوني مسؤوليات كقائد أو نائب قائد أثناء لعبي."

إيليتشوكو: دور مؤسسة MFM في تشكيل مسيرتي التدريبية

وتابع إيليتشوكو شرحه قائلاً إن الأحداث اتخذت منعطفاً حاسماً عندما انتقل الفريق إلى جامعة لاغوس (UNILAG).

"في مرحلة ما، لم يعد مجمعنا قادراً على استيعابنا، لذلك انتقلنا إلى جامعة لاغوس، التي لا تبعد كثيراً عن كنيسة جبل النار والمعجزات (MFM).

"هناك تواصلت معنا سلطات MFM، معربة عن اهتمامها بتبني الفريق لتشكيل ناديها. أرادوا مني أن أكون المدرب، لكنني أخبرتهم في البداية أنني لست مدرب الفريق."

"كان ذلك في حوالي عام 2006/2007، وبدأوا تدريجياً ينادونني بـ'المدرب'."

"نظمت منظمة MFM بطولة كنسية في ذلك العام. تأهلنا كأفضل الخاسرين، ووصلنا إلى النهائي، وفزنا في النهاية بالمسابقة."

"في ذلك الوقت، كنت أرغب في السفر إلى جنوب إفريقيا لتطوير أعمالي، لكن نُصحت بدلاً من ذلك بحضور دورة تدريبية. استغرق الأمر مني حوالي ثلاثة أشهر للموافقة على التسجيل في المعهد النيجيري للرياضة (NIS).

"في النهاية، قضيت 13 عامًا مع MFM، وتدرجت من مستوى الهواة إلى شبه المحترفين ثم إلى الدوري الوطني لكرة القدم للمحترفين (NPFL).

"بعد ذلك، انضممت إلى فريق هارتلاند، حيث قضيت موسمين، ثم انتقلت إلى فريق بلاتو يونايتد لموسمين آخرين قبل الانضمام إلى فريق إينوجو رينجرز."

بقلم ساب أوسوجي



