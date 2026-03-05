أنا لاعبٌ هجوميٌّ لا يعرف الخوف – نوايو

وصف المدافع النيجيري تشيبويكي نوايو نفسه بأنه لاعب عدواني لا يعرف الخوف، ودائماً ما يكون على استعداد للفوز بالكرة.



صرح نجم طرابزون سبور بذلك في مقابلة مع ينيصافاك، حيث أعرب عن عزمه على الفوز بالألقاب لكل من النادي ومنتخب نيجيريا (النسور الممتازة).

أصف نفسي بأنني لاعبٌ هجوميٌّ وجريءٌ للغاية. لا أحبّ المخاطرة في الملعب، بل أفضّل اللعب بأسلوبٍ آمنٍ ومتين. أحبّ الاستحواذ على الكرة.



"علمني مدرباي في نيجيريا، فينيدي جورج وكوتش ييم، كيفية اللعب كقلب دفاع ولاعب وسط دفاعي. ربما ساعدتني هذه الخاصية على التطور."



"كل لاعب يحلم بالفوز بالألقاب مع منتخب بلاده، وأعتقد أن نادي طرابزون سبور سيوفر لي المنصة المناسبة لتمثيل بلادي على أعلى مستوى."



