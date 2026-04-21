أنا واثق من أن أي تحقيق سيُبرئ ساحتي – أوكولي يتحدث عن مزاعم فشله في اختبار المخدرات

أعرب الملاكم البريطاني لورانس أوكولي عن ثقته في تبرئة اسمه بعد أن زُعم أنه فشل في اختبار مكافحة المنشطات قبل مباراته المقررة ضد توني يوكا في نهاية هذا الأسبوع.



تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده يوم الثلاثاء في باريس للترويج للمباراة في اللحظة الأخيرة بعد ظهور نتيجة الاختبار.



أعلنت شركة كوينزبيري بروموشنز على قناة X صباح الثلاثاء: "أبلغت الرابطة التطوعية لمكافحة المنشطات (VADA) شركة كوينزبيري الليلة الماضية أن لورانس أوكولي جاءت نتيجة اختبار المنشطات سلبية بعد إجراء اختبار المنشطات قبل العرض في باريس يوم السبت المقبل".



ألغى منظم الحفل الحدث الذي كان من المقرر إقامته في أديداس أرينا بالعاصمة الفرنسية.

تعهد أوكولي، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بتبرئة ساحته.



"قبل أن يبدأ أي شخص في تخيل الأسوأ، بعد إصابتي في عضلة ذراعي العام الماضي، تعرضت لإصابة في المرفق في نفس الذراع خلال هذا المعسكر"، هكذا نشر على إنستغرام.



"لقد خضعت للعلاج، والآن نحن هنا. آمل حقاً أن يسود المنطق."



"بالطبع سأتعاون بشكل كامل مع جميع السلطات المختصة، وأنا واثق من أن أي تحقيق سيبرئ ساحتي."



"لن أدلي بأي تعليق آخر في هذا الوقت."

