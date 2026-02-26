أعربت أوكوبي عن سعادتها بعودة فريق سوبر فالكونز بعد إجازة الأمومة قائلةً: "أنا متحمسة للغاية".

أعربت لاعبة خط وسط فريق أوتاوا رابيد، نغوزي أوكوبي-أوكيوجين، عن سعادتها البالغة بعد استدعائها مجدداً إلى فريق سوبر فالكونز.

كان انضمام أوكوبي إلى تشكيلة نيجيريا للمباريات الودية القادمة ضد منتخب الكاميرون "اللبؤات التي لا تقهر".

آخر ظهور للاعبة البالغة من العمر 32 عاماً مع منتخب "سوبر فالكونز" كان في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022.

كما أخذت نجمة ليفانتي السابقة استراحة من كرة القدم بسبب الحمل والولادة.

أوكوبي متحمس لفرصة فريق سوبر فالكونز

وقالت أوكوبي إنها ممتنة لفرصة تمثيل البلاد مرة أخرى.

"أنا متحمسة وسعيدة بالعودة إلى الفريق مجدداً. أشعر بالامتنان والفخر. لا أستطيع الحديث عن توقعاتي في الوقت الحالي. أسلوبي في التعامل مع الأمور هو أن أخطو خطوة بخطوة"، هكذا صرّحت لوسائل الإعلام التابعة لفريق سوبر فالكونز.

"لقد رأيت الكثير من الرسائل والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أهتم بها. أعرف ما فعلت، وما حدث لي منذ ولادة طفلي. إنها نعمة وليست نقمة."

بقلم أديبوي أموسو



