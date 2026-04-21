لستُ متفاجئًا من سرعة تأقلم لوكمان في أتلتيكو مدريد – أوديزي

كشف اللاعب الدولي النيجيري السابق إيفاني أوديزي أنه ليس متفاجئاً بالطريقة التي تأقلم بها جناح فريق النسور الخضراء أديمولا لوكمان بسرعة كبيرة مع الحياة في أتلتيكو مدريد.
تجدر الإشارة إلى أن لوكمان قد حقق بداية فورية ومؤثرة للغاية مع أتلتيكو مدريد بعد انتقاله من أتالانتا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وفي حديثه عن أدائه، قال أوديزي في حوار مع بريلا اف ام، أشاد باللاعب النيجيري الدولي لتأقلمه السريع مع النادي.
"لست متفاجئاً من سرعة استقرار أديمولا لوكمان في أتلتيكو مدريد بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير."
"مرة أخرى، علينا أن نشكر لاعبي أتلتيكو مدريد الذين تقبلوه وجعلوه يشعر وكأنه في بيته في النادي."
"بالنسبة لي، أنا سعيد بشكل عام بأداء لوكمان، وأتمنى له كل التوفيق."
لست متفاجئاً أيضاً..
استقر الرجل بسرعة كبيرة...
7 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 18 مباراة بالنسبة لجناح في ذلك النوع من كرة القدم التي كان يقدمها دييغو سيميوني في سبعينيات القرن الماضي، أمرٌ لا يُصدق!
شخص وصل بالأمس فقط!
وبالنسبة لشخص ليس هو الشخص المسؤول...
تخيلوه في بداية الموسم مع أتلتيكو مدريد...
ربما كان سيصبح الآن من بين أبرز هدافي النادي...
أو تخيله في دوري تولوتولو...
من المؤكد أنه سيتقاسم هو وأونواتشو جائزة الحذاء الذهبي في نهاية الموسم...
لكن دعونا لا نتخيل ذلك...
لا سمح الله…
إنه ليس مؤهلاً لدوري تولوتولو...
هذا الرجل هو نجم الفريق...
حتى في منتخب النسور الخضراء... رأى ذلك الرجل الذي يُدعى غالا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أن لوكمان يتفوق عليه تدريجياً ويصبح نجم الفريق بسرعة، وهذا ما غذّى إحباطه وغضبه في تلك المباراة ضد موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية...
لا يعرف كل هذه الأشياء إلا الأساطير مثلنا...