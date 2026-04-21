لستُ متفاجئًا من سرعة تأقلم لوكمان في أتلتيكو مدريد – أوديزي

كشف اللاعب الدولي النيجيري السابق إيفاني أوديزي أنه ليس متفاجئاً بالطريقة التي تأقلم بها جناح فريق النسور الخضراء أديمولا لوكمان بسرعة كبيرة مع الحياة في أتلتيكو مدريد.



تجدر الإشارة إلى أن لوكمان قد حقق بداية فورية ومؤثرة للغاية مع أتلتيكو مدريد بعد انتقاله من أتالانتا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.



وفي حديثه عن أدائه، قال أوديزي في حوار مع بريلا اف ام، أشاد باللاعب النيجيري الدولي لتأقلمه السريع مع النادي.

اقرأ أيضا:أوربان يُصدر اعتذاراً بعد مشاجرة عنيفة مع أحد المعجبين



"لست متفاجئاً من سرعة استقرار أديمولا لوكمان في أتلتيكو مدريد بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير."



"مرة أخرى، علينا أن نشكر لاعبي أتلتيكو مدريد الذين تقبلوه وجعلوه يشعر وكأنه في بيته في النادي."



"بالنسبة لي، أنا سعيد بشكل عام بأداء لوكمان، وأتمنى له كل التوفيق."

