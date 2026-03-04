لستُ متفاجئًا بأداء أونواتشو التهديفي مع طرابزون سبور – لاعب دولي سابق

كشف اللاعب الدولي النيجيري السابق باتريك باسكال أنه ليس متفاجئاً من مستوى تسجيل الأهداف لمهاجم فريق النسور الخضراء بول أونواتشو مع فريق طرابزون سبور.



سجل أونواتشو 18 هدفاً في 21 مباراة هذا الموسم مع ناديه التركي.



وفي معرض تعليقه على أدائه المذهل، قال باسكال في مقابلة مع كرة القدم في أفريقيا أن اللاعب النيجيري الدولي كان في حالة رائعة مع طرابزون سبور، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الفترة الصعبة التي استمرت 18 شهرًا والتي واجهها في ساوثهامبتون.

"بول أونواتشو مهاجم ممتاز. يقدم أداءً رائعاً في الدوري التركي مع طرابزون سبور، ويخوض موسماً قوياً، حيث يسجل معظم أهداف فريقه ويصنعها أيضاً. وفي المنتخب الوطني، يتمتع بعلاقات جيدة مع جميع اللاعبين."



"موقفه تجاه زملائه في الفريق ممتاز، وهو لاعب محترف بكل معنى الكلمة. لم أره قط يفتعل مشاكل مع أي شخص في المعسكر. لذلك لست متفاجئاً من أدائه المميز مع طرابزون سبور."



في كرة القدم، لا يعني تغيير النادي بالضرورة أن اللاعب سيواصل تقديم أفضل ما لديه. قد ينتقل اللاعب إلى نادٍ جديد ويواجه صعوبات، ثم ينتقل إلى نادٍ آخر ويستعيد مستواه. يعتمد ذلك على المدرب والبيئة والعديد من العوامل الأخرى.



وأضاف: "خذ محمد صلاح مثالاً. عندما كان في تشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو، لم يقدم أفضل ما لديه. لكن بعد انتقاله وانضمامه في النهاية إلى ليفربول، أصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم. البيئة مهمة للغاية".



