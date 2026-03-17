«لست قلقاً» - نوابالي يتحدث عن وضعه كشخص بلا نادٍ

لا يزال ستانلي نوابالي متفائلاً بشأن تأمين نادٍ جديد قريباً، ولا يتأثر بوضعه الحالي.

أصبح نوابالي لاعباً حراً بعد إنهاء عقده مع تشيبا يونايتد الشهر الماضي، وهو الآن يبحث عن نادٍ جديد.

قد يكلف الوضع الحالي لحارس المرمى مكانه في منتخب النسور الخضراء.

نوابالي متفائل بشأن المستقبل

أكد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أنه سيعود قريباً إلى أرض الملعب، مما بدد المخاوف من أنه قد يواجه فترة طويلة على الهامش.

"أنا لست قلقًا، أجل. أنا لست قلقًا... لذا، ليس لديّ مكان أو بلد معين أرغب في اللعب له، كما ترى؟ لذا، في أي مكان يرحب بي جيدًا، يمكنني اللعب. هذا كل ما في الأمر"، هكذا قال. سوكرلادوما.

اقرأ أيضا:لاعب خط وسط سابق في منتخب نيجيريا ينضم إلى نادي بابرونجاس الليتواني

كايزر تشيفز ومحادثات ليبيا

ارتبط اسم نوابالي بنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي العملاق، كما أنه حظي باهتمام من أندية ليبية.

"إذن، الشائعات منتشرة في كل مكان. أي شخص يتحدث عن أي نادٍ، مجرد إشاعة... عندما يتمنى لك الناس الخير ويريدون منك أن تفعل شيئًا ما أو يفضلونك، فأنت تعلم ذلك"، يقول نوابالي.

"الأمر ليس سيئاً، كما تعلم. مجرد شخص يثير الشائعات أو أي شيء آخر. لكنها ليست فكرة سيئة، كما تعلم."

"عندما ترى، كما تعلم، متى يكون شخص ما ذا صلة، وعندما تعرف جودته وأمورًا أخرى، فإنك تأخذه إلى مكان آخر. ليس الأمر وكأنه فكرة سيئة. لكن، كما تعلم، إنها مجرد إشاعة."

"الشائعات تبقى مجرد شائعات، كما تعلم. لذا، نعم. لذلك، عندما تراني أوقع لأي نادٍ، ستعرف ذلك من يوم ذهابي أو ربما من يوم ارتدائي قميص النادي، نعم."



