أنا متحمس للغاية لاحتمالية الفوز في ويمبلي - ساكا يتحدث قبل نهائي كأس كاراباو

أعرب نجم أرسنال بوكايو ساكا عن حماسه لاحتمالية المشاركة والفوز في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

من المتوقع أن يكون ساكا ضمن التشكيلة الأساسية عندما يواجه أرسنال مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو اليوم (الأحد).

كان الجناح جزءًا من فريق أرسنال الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020، لكنه كان على مقاعد البدلاء عندما تغلب المدفعجية على تشيلسي بنتيجة 2-1.

والآن، لدى ساكا فرصة للمشاركة، ونأمل أن يساعد فريقه في الحصول على أول لقب كبير منذ عام 2020.

نُقل عن ساكا على قناة أخبار أرسنال قوله: "شاركتُ في بعض النهائيات سابقًا مع أرسنال، لكنني لم ألعب. هذه ستكون أول مباراة نهائية لي كلاعب أساسي، وبعد تخرجي من أكاديمية النادي، ووصولي إلى هذه المرحلة، أشعر بحماس كبير لاحتمالية الفوز في ويمبلي غدًا والاحتفال مع جماهير أرسنال".

يتحدث قبل المواجهة الكبيرة كيبا أريزابالاغا، الذي شارك بنفسه في نهائي كأس كاراباو خلال فترة وجوده في تشيلسي لكنه خسر المباراة.

"الأجواء في ملعب ويمبلي مميزة للغاية، كل شيء حول المباراة مميز - الاستعدادات وكل شيء. أنت تعلم أنك تلعب من أجل لقب، وفي هذه اللحظة في عالم كرة القدم، كل لقب صعب المنال."

"أنت تعلم أنك على بُعد مباراة واحدة من رفع الكأس. من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة، مباراة صعبة للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا."

لقد لعبتُ في نهائي كأس الدوري من قبل، لكنني خضتُ العديد من النهائيات خلال مسيرتي، وقد حالفني الحظ في ذلك. لذا سأخوض المباراة بأفضل ما لدي. سنُحضّر كل شيء على أكمل وجه، لأن الهدف في النهاية هو الفوز. سأركز فقط على المباراة، وعلى أنفسنا، وعلى الاستعداد للمنافس. هذا كل شيء.

صرح حارس المرمى الإسباني بأن متصدري الدوري الإنجليزي الممتاز ليسوا مضطرين للتعامل مع المباراة بشكل مختلف.

"لا أعتقد أننا بحاجة إلى اتباع نهج مختلف، فلدينا لاعبون كبار خاضوا مباريات كبيرة، في النهائيات، وفي بطولة أمم أوروبا، وفي كأس العالم، وفي دوري أبطال أوروبا. نحن نعرف ما معنى خوض مباريات كبيرة كل ثلاثة أيام."

"يمتلك مانشستر سيتي لاعبين رائعين في جميع المراكز، وهو بلا شك أحد أقوى الفرق. لديهم خيارات عديدة وعمق كبير في التشكيلة. أما بالنسبة لنا، فنأمل أن تكون هذه فرصة لنا لفتح خزائن ألقابنا، والحفاظ عليها مفتوحة."



