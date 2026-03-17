إيران تجري محادثات مع الفيفا بشأن نقل مباريات كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك

أفادت شبكة CNN أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يجري محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن نقل مباريات كأس العالم إلى المكسيك بدلاً من الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة لاعبيه.

قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج يوم الاثنين.

أصبحت مشاركة إيران في الحدث الكروي العالمي موضع شك بعد أن شنت الولايات المتحدة، الدولة المضيفة المشاركة، غارات جوية مشتركة على البلاد إلى جانب إسرائيل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن إيران مرحب بها للمشاركة، لكنه أشار إلى أنه قد لا يكون من المناسب لهم اللعب في الولايات المتحدة "من أجل حياتهم وسلامتهم".

"عندما صرح ترامب صراحة بأنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فلن نسافر بالتأكيد إلى أمريكا"، هذا ما قاله تاج في منشور على حساب السفارة الإيرانية في المكسيك على موقع X.

"نتفاوض مع الفيفا لإقامة مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك."



