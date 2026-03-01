إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 بعد الغارات الجوية الأمريكية

وبحسب التقارير، هددت إيران بالانسحاب من بطولة كأس العالم هذا الصيف بعد أن أسفرت غارات جوية أمريكية وإسرائيلية عن مقتل المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي.

يأتي هذا التصعيد الدراماتيكي في أعقاب عملية عسكرية مشتركة يوم السبت استهدفت مدنًا إيرانية رئيسية، بما في ذلك العاصمة طهران، بعد أسابيع من التوتر المتزايد.

وجاء الهجوم بعد فترة وجيزة من دخول إيران والولايات المتحدة في مفاوضات للحد من الجهود الإيرانية الرامية إلى الحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات التي شلّت الاقتصاد الإيراني لفترة طويلة.

يبدو أن تلك المحادثات غير الناجحة كانت الشرارة التي أشعلت فتيل التدخل، لكن الديمقراطيين نددوا بتصرف ترامب دون تفويض من الكونغرس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الإدارة أطلعت عدداً من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس مسبقاً.

في أعقاب الصراع، أثار مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، شكوكاً كبيرة حول مشاركتهم في البطولة الصيفية المقبلة.

قال في حديثه على شبكة التلفزيون الإيرانية "طهران"، وفقًا لصحيفة ماركا (عبر صحيفة ديلي ميل): "مع ما حدث اليوم ومع ذلك الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن نتطلع إلى الكأس".

وأضاف: "لكن رؤساء الرياضة هم من يجب أن يقرروا ذلك".

في حال اختيارهم المشاركة، يمكن لإيران أن تواجه الولايات المتحدة في كأس العالم في دالاس في 3 يوليو إذا احتل كلا الفريقين المركز الثاني في مجموعتيهما.

يأتي هذا التحذير قبل 107 أيام فقط من الموعد المقرر لبدء المنتخب الإيراني مشواره في البطولة ضد نيوزيلندا على ملعب SoFi في لوس أنجلوس.

وبحسب التقارير، يسعى مسؤولو الفيفا الآن جاهدين لإدارة التداعيات قبل أشهر فقط من بدء البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي حديثه في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في ويلز يوم السبت، قال الأمين العام للفيفا ماتياس غرافستروم: "لقد قرأت الأخبار بنفس الطريقة التي قرأتها بها هذا الصباح".

وتابع قائلاً: "لقد عقدنا اجتماعاً اليوم، وسيكون من السابق لأوانه التعليق على ذلك بالتفصيل"، في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون سلامة الحدث الصيفي القادم.

"لكننا بالطبع سنراقب التطورات المتعلقة بجميع القضايا في جميع أنحاء العالم."

"أجرينا قرعة نهائية في واشنطن شاركت فيها جميع الفرق، وبالطبع ينصب تركيزنا على إقامة كأس عالم آمن بمشاركة الجميع."



