ديربي إسطنبول: رئيس بشكتاش يستجوب الحكم بعد إفلات أوسيمين من البطاقة الحمراء

انتقد نائب رئيس نادي بشكتاش، هاكان دالتابان، قرار الحكم بعدم طرد فيكتور أوسيمين خلال ديربي إسطنبول الذي أقيم مساء السبت.

خسر فريق النسور السوداء بنتيجة 1-0 أمام رجال أوكان بوروك، حيث سجل أوسيمين الهدف الحاسم في وقت متأخر من الشوط الأول.

حصل اللاعب النيجيري الدولي على بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة بعد اصطدامه بحارس مرمى بشكتاش، إرسين ديستان أوغلو.

لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كان محظوظًا بالبقاء في الملعب طوال المباراة بعد أن ركل الكرة بعيدًا عمدًا عقب توقف اللعب.

دالتابان أون أوسيمين

زعم دالتابان أن حكم المباراة اتخذ العديد من القرارات الخاطئة.

"للقائد الحق في التحدث نيابة عن الفريق. وقد أشهر الحكم البطاقة الصفراء لقائدنا بسبب احتجاجه، وكان ذلك القرار صائباً. أوسيمين، الذي لم يتلق بطاقة صفراء ثانية بعد الأولى، ركل الكرة بعد توقف المباراة"، هذا ما نقله الموقع الرسمي للنادي عن دالتابان.

"لقد أدرك الحكم الأمر. حاول الحكم ألا يراه. شعرت بالخجل نيابةً عن الحكم. كان هناك لاعب في الملعب يتحدى السلطة ولا يخشى تلقي بطاقة ثانية."

هناك تقنية تُسمى تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، وهي تقنية تُستخدم في هذه الحالة. يمكنك رؤية اللقطة، وإعادة تشغيلها أو تقديمها. لا أحد يستطيع منعنا من رؤيتها. لو عُيّنتُ حكماً لتقنية الفيديو المساعد للحكم في هذه المباراة، لشعرتُ بالخجل وقلتُ إنني لا أستطيع فعل ذلك، ولأعطيتُ البطاقة الحمراء.

اللاعب الذي لم يحصل على بطاقة حمراء قدّم تمريرة حاسمة. لا يشترط أن تكون حكماً لتشارك في تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR). هل رُسمت حالة التسلل بشكل صحيح أم خاطئ؟ لا عدل في هذا. هل يمكنك القول إنهم رسموها بشكل صحيح؟



