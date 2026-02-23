«لا يهم» - أكور تُعطي الأولوية لنجاح الفريق على حساب الإنجازات الشخصية

صرح أكور أدامز بأنه ليس متلهفاً لتسجيل الأهداف مع إشبيلية، وأكد أن نجاح النادي أهم من الإنجازات الشخصية. Completesports.com التقارير.

فشل اللاعب الدولي النيجيري في تسجيل أي هدف في آخر أربع مباريات له في الدوري مع فريق الروخيبلانكوس.

لكن أكور لعب دوراً مهماً في فوز إشبيلية 1-0 على خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز يوم الأحد.

قدّم نجم مونبلييه السابق التمريرة الحاسمة لهدف جبريل سو الذي حسم الفوز في الشوط الثاني.

أكور يتحدث عن جفاف الأهداف

على الرغم من فشله في تحقيق الهدف في المباراة، أصر أكور على أن أهم شيء هو الفوز.

وقال: "من المهم أن يحقق الفريق هذا الفوز، وأن يحصد النقاط في ثلاث مباريات متتالية". الموقع الرسمي للنادي.

"لا يهم من يسجل، المهم هو أن نحصد النقاط ونحافظ على نظافة شباكنا؛ لقد كان أداء الجميع جيداً. الآن حان الوقت للتفكير في الأسبوع المقبل."

سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً ستة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 20 مباراة بالدوري مع إشبيلية هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



