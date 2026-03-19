لم يكن الأمر أشبه بكأس العالم على الإطلاق — أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز ينتقد بطولة جنوب أفريقيا 2010

وصف لاعب كرة القدم السابق في مانشستر يونايتد، واين روني، كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا بأنه الأسوأ، واصفاً الأجواء بأنها "مظلمة تماماً".

في حين أشاد العديد من نجوم كرة القدم علنًا بأول كأس عالم أقيم في أفريقيا باعتباره أحد أفضل البطولات، أعرب روني عن عكس ذلك تمامًا.

تحدث لاعبون مثل أندريس إنييستا، وجيانلويجي بوفون، وتوماس مولر، ودييغو فورلان عن كأس العالم 2010 باعتباره بطولة خاصة.

لكن روني، الذي مثل إنجلترا في البطولة، يقول إن الوضع لا يكون أسوأ من تلك النسخة في جنوب إفريقيا.

قال روني في حديثه على قناة The Overlap على يوتيوب (عبر موقع kick online): "لن تصبح الأمور أسوأ من جنوب إفريقيا".

"كنا مسافرين لحضور مباراة الولايات المتحدة الأمريكية، المباراة الأولى. [أثناء] قيادتنا إلى المباراة، كان الظلام دامساً، ولم يكن هناك أي مشجعين."

"الطريقة المعتادة لاستقبال الجماهير، [الأجواء] لم تكن شيئًا يُذكر."

"لم يكن الأمر أشبه بكأس العالم على الإطلاق."

والجدير بالذكر أن روني لم يسجل أي هدف أو يقدم أي تمريرة حاسمة خلال البطولة.

شارك في جميع المباريات قبل إقصاء إنجلترا في دور الـ 16، حيث لعب ضد الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر وسلوفينيا وألمانيا.

في بطولة عام 2010، توجت إسبانيا بطلة لأول مرة بفضل هدف إنييستا في الوقت الإضافي ضد هولندا التي لعبت بعشرة لاعبين.



