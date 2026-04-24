"هذا يعني الكثير" - دينيس يستمتع بلحظة مميزة بعد تسجيله أول هدف له مع بروندبي

احتفل إيمانويل دينيس بأول هدف له مع فريق بروندبي الدنماركي. Completesports.com.

سجل دينيس الهدف الحاسم في فوز بروندبي 1-0 على فيبورغ إف إف في ملعب إنيرجي فيبورغ أرينا يوم الأربعاء.

دخل اللاعب النيجيري بديلاً عن مادز فروكير-جنسن قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً هدف الفوز الحاسم بعد دقيقة واحدة من الوقت الإضافي.

دينيس يشكر جماهير بروندبي

كان دينيس سعيداً بمكافأة الجماهير على الثقة التي أظهروها فيه.

"أشعر بشعور رائع. لقد حصدنا ثلاث نقاط، وكان هذا هدفي الأول مع النادي. هذا يعني لي الكثير حقًا. الجماهير تعني لنا الكثير ولي أيضًا. لقد كانوا لطفاء معي منذ يومي الأول، وحتى عندما لم نلعب جيدًا، فإنهم دائمًا ما يدعموننا"، هكذا صرّح. الموقع الرسمي للناديe.

"هذا شيء يعني لي الكثير. عندما سجلت الهدف، فكرت على الفور في الجماهير وأردت فقط الاحتفال معهم."

مواجهة الإصابة

عانى دينيس من مشكلة تتعلق باللياقة البدنية منذ وصوله إلى بروندبي في يناير.

وأضاف: "لقد عانيت من الكثير من مشاكل العضلات، كما واجهت مشاكل في فخذي خلال المباراة. ومع ذلك، لعبت وسجلت هدفاً".

لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي، لكنني أعمل بجد على أي حال. عليّ فقط أن أستمر وأن أتحلى بالصبر. عمري 28 عاماً، لذا أعرف كيف أتعامل مع موقف كهذا.

يحتل بروندبي الآن المركز الرابع في تصفيات البطولة برصيد 41 نقطة من 28 مباراة، بفارق أربع نقاط عن نوردشيلاند، الذي يحتل المركز الأخير المؤهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا.

بقلم أديبوي أموسو



