كان فوزاً هائلاً لنا – غوارديولا يعلق على فوز السيتي الصعب على ليدز

وصف بيب غوارديولا فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بأنه فوز هائل.

سجل أنطوان سيمينيو الهدف الوحيد في المباراة، ليقلص السيتي الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطتين قبل مواجهة منافسه تشيلسي يوم الأحد.

اضطر مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على ليدز بدون مهاجمه الأول إيرلينج هالاند بسبب الإصابة.

وعن رأيه في الفوز الصعب، قال غوارديولا: "إذا سألتموني عن المباراة، فلن أقول إننا بدأنا بشكل جيد. ليدز دائماً ما يكون فريقاً شديد الحماس."

"بعد ذلك فعلنا ما نجيده طوال العقد الماضي الذي قضيناه معًا. ألف مليون تمريرة، وجعلنا أجواء الجمهور أكثر هدوءًا، وتركناهم يركضون ويركضون."

"لكننا افتقرنا إلى بعض التركيز الهجومي للقيام بمزيد من التحركات، ولكن عندما ازداد إرهاقهم في آخر 15 أو 20 دقيقة (من الشوط الأول)، بدأنا بتمرير الكرة في محاولة لتسجيل هدف. وقد نجحنا في ذلك في نهاية الشوط الأول."

"في الشوط الثاني نتراجع دائماً، لكن هذا لم يحدث اليوم. كنا مركزين بشكل لا يصدق في جميع الجوانب."

"لقد دافعنا بشكل جيد للغاية وكان ذلك انتصاراً كبيراً بالنسبة لنا."



