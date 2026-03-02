"كان هدفًا فريدًا" - إيوبي يُشيد بالهدف الرائع ضد توتنهام

أقرّ لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، أليكس إيوبي، بأن هدفه الرائع في فوز فولهام 2-1 على توتنهام هوتسبير في ملعب كرافن كوتيدج "كان فريدًا من نوعه"، بحسب التقارير. Completesports.com.

سجل إيوبي الهدف الثاني لفريق ماركو سيلفا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

إيوبي في إضراب خاص

"فريد من نوعه - هذه أفضل طريقة لوصفه. لا أعتقد أن أي شخص لديه عضلات فخذ تسمح له بفتح وركه وتسديد الكرة بقدمه الجانبية بهذه الطريقة"، هكذا صرّح نجم أرسنال السابق. سكاي سبورتس.

اقرأ أيضا:إيوبي يسجل مجدداً ليقود فولهام للفوز على توتنهام المتعثر

"عندما مرر لي هاري ويلسون الكرة، لم يخطر ببالي سوى تسديدها بقدمي الجانبية. أفعل ذلك في التدريبات، لذلك لم يتفاجأ زملائي في الفريق."

فوز ساحق في ديربي

أعرب إيوبي عن سعادته البالغة لأن فريق وايتس تمكن من تحقيق فوز مهم آخر بعد فوزه السابق على سندرلاند.

وأضاف لاعب خط الوسط متعدد المراكز: "ديربي لندن آخر، لحظة مميزة عندما نلعب أمام جماهيرنا، ونحن ممتنون لأننا تمكنا من تحقيق هذه النتيجة اليوم".

"نشعر بأننا سيطرنا على المباراة وصنعنا العديد من الفرص للتسجيل، ولكن إذا لم نستغلها يصبح الوضع غير مستقر. ويُحسب لنا أننا تمكنا من الحفاظ على قوتنا حتى نهاية المباراة."

تأثير هاري ويلسون

كما أشار إيوبي إلى التأثير الإيجابي لهاري ويلسون.

"إنه لاعب مميز، عندما تكون الكرة بحوزته نعلم أنه سيصنع شيئاً أو يسجل هدفاً. نحن نمنحه هذه الثقة والحرية ليفعل ما يحلو له"، صرح إيوبي.

بقلم أديبوي أموسو



