«لم يكن الأمر سهلاً» - أوكوي يعلق على تعادل أودينيزي مع كومو

علّق مادوكا أوكوي على تعادل أودينيزي المثير على أرضه أمام كومو بنتيجة 0-0، بحسب التقارير. Completesports.com.

أوقف فريق زيبراس سلسلة انتصارات كومو التي استمرت لخمس مباريات، وذلك بحصوله على نقطة التعادل في ملعب بلو إنرجي.

لم يخسر فريق كوستا رونجايتش في آخر 11 مباراة له في الدوري ضد كومو.

كما مدد أودينيزي سلسلة مبارياته التي لم يهزم فيها في الدوري إلى خمس مباريات.

أوكوي يحتفل بالتعادل

أعرب اللاعب النيجيري الدولي عن سعادته بمساعدة أودينيزي في الحصول على نصيب من الغنائم.

"أنا سعيد بالحفاظ على نظافة الشباك، ولكن الأهم من ذلك هو الحصول على نقطة. لقد كانوا أقوياء؛ لم يكن الأمر سهلاً، لكننا عملنا بجد خلال الأسبوع وكنا مستعدين"، هكذا صرّح. الموقع الرسمي للنادي.

"نحن نراقب مجريات المباراة دائماً لنحدد ما إذا كنا سنبني الهجمة من الخلف أم سنشن هجمات مرتدة سريعة. لم نكن نريد المخاطرة في المراحل الأخيرة، لذلك لعبنا بأسلوب التمرير الطويل."

يحتل أودينيزي المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 40 نقطة.

بقلم أديبوي أموسو



