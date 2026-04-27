إيطاليا لديها فرصة تزيد عن 50% لتحل محل إيران في كأس العالم 2026 - مبعوث ترامب

صرح باولو زامبولي، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، لوسائل الإعلام الإيطالية أن هناك "فرصة تزيد عن 50 في المائة" لأن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تحاول وكيلة عرض الأزياء السابقة الإيطالية الأمريكية، والمبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي ترامب للشراكات العالمية، بمفردها دفع الفيفا إلى إجراء التغيير المثير للجدل لبطولة هذا الصيف.

وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منخرطتان حاليًا فيما وصفه الرئيس مرارًا وتكرارًا بأنه حرب، فإنه يبقى أن نرى ما إذا كان الفريق سيشعر بالأمان للمشاركة في كأس العالم، أو حتى ما إذا كان سيُسمح له بدخول البلاد.

لذا يجادل زامبولي بأن على الفيفا استبعاد إيران وإدراج إيطاليا بدلاً منها باعتبارها الفريق الأعلى تصنيفاً الذي فشل في التأهل.

"أقول إن هناك فرصة تزيد عن 50 في المائة لمشاركة إيطاليا في كأس العالم"، هذا ما قاله زامبولي لـ RAI GR Parlamento (عبر Football Italia) في إيطاليا.

سألتقي جياني إنفانتينو في ميامي لحضور سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع. لا ينبغي أن تُقام بطولة كأس العالم بدون إيطاليا، والقرار يعود إلى إنفانتينو وترامب.

زامبولي وحيد تماماً في هذا المسعى، لأن العديد من الشخصيات في كرة القدم الإيطالية صرحت بالفعل بأنها سترفض أن تحل محل إيران في كأس العالم.

شرح وكيل عارضات الأزياء السابق، الذي يدعي أنه عرّف ميلانيا ترامب على زوجها، كيف توصل إلى هذه الخطة.

وأوضح زامبولي قائلاً: "رأيت أن إيران لم يتم تأكيدها بعد بسبب الحرب، لذلك سألت إنفانتينو عن احتمالات استدعاء إيطاليا".

علاوة على ذلك، بات الحصول على التأشيرات صعباً للغاية، ولا نرغب في دخول أشخاص قد يرتكبون أعمالاً سيئة. إذا كنتم ترسلون أشخاصاً غير مرحب بهم في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الأفضل ألا يأتوا.

لم أتحدث مع ترامب بعد، لكنه لم يحسم أمره بعد. اللاعبون الإيرانيون مرحب بهم، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو كان واضحاً بشأن حقيقة أننا لا نستطيع السماح بدخول أشخاص لا يحبون الولايات المتحدة الأمريكية.

"إذا لم تشارك إيران، فلا أعرف ما إذا كنا مستعدين لإشراك أي طرف آخر، ولكن كل شيء وارد."



