الأمر صعب - روزينيور يعلق على خسارة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

أعرب ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، عن خيبة أمله بعد خسارة البلوز 1-0 أمام مانشستر يونايتد في ستامفورد بريدج في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.



سجل ماتيوس كونيا الهدف الوحيد في المباراة ليعزز آمال الشياطين الحمر في التأهل لدوري أبطال أوروبا.



وبهذه النتيجة، يتأخر تشيلسي بفارق 10 نقاط عن الشياطين الحمر في الترتيب، وبفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس قبل ديربي ميرسيسايد مع إيفرتون.



وفي رد فعله بعد المباراة، صرح روزينيور بأن تشيلسي يجب أن يعمل بجد ويغير مسار الموسم.



"الأمر صعب للغاية. اليوم سددوا تسديدة واحدة على المرمى بينما كنا نلعب بعشرة لاعبين فقط."

"تعرضنا لهجمات متتالية، واصطدمت الكرة بالعارضة أربع مرات على ما أظن. لا أريد أن يشعر فريقي بأن الظروف ضدنا. علينا أن نواصل القتال."



علينا أن ندافع بشكل أفضل في تلك اللحظة. نحن لا نفعل ذلك، وندفع الثمن. في الوقت الحالي، أي خطأ بسيط نرتكبه ينتهي به المطاف في شباكنا، وهذا يجب أن يتغير.



"الأمر يتعلق بالنتائج، ولم نحقق اليوم النتيجة التي كان ينبغي أن نحققها. التفاصيل الصغيرة تتراكم، لكن علينا مواصلة العمل الجاد."



"لقد وضعت نفسي تحت ضغط كبير. علينا فقط أن نواصل العمل مع الطاقم واللاعبين لتغيير الأمور."

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet برايتون وهوف البيون 2.582 1xbet X تعادل 3.81 1xbet تشيلسي 2.735 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء كلا الفريقين يسجلان نعم في 7 من آخر 10 مباريات خاضها تشيلسي خارج أرضه، سجل كلا الفريقين. فوز برايتون خسر تشيلسي 4 من آخر 5 مباريات خارج أرضه أمام برايتون. برايتون -0.5 في 3 من آخر 5 مباريات ضد برايتون، خسر تشيلسي بفارق هدف واحد على الأقل.



